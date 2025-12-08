Зеленський про довіру до США в переговорах: "Вони хочуть, щоб війна закінчилась"

Президент Володимир Зеленський сказав, що бачить з боку американських переговірників, які займаються "мирним планом", бажання завершити війну.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", так глава держави відповів на запитання, чи довіряє представникам США під час переговорів.

Зеленський сказав, що президент США Дональд Трамп "точно хоче завершити війну, і це факт".

"Так, у нього своє бачення. ми тут (в Україні. – Ред.) живемо всередині, ми бачимо деталі, нюанси, набагато глибше це сприймаємо, бо це наша батьківщина", – сказав глава держави.

"Я бачу, як старається дуже Джаред (Кушнер, зять Трампа. – Ред.). Вони працюють з (посланником Трампа. – Ред.) Віткоффом. Є багато, ви знаєте, переговорників. Я точно бачу, що вони хочуть, щоб війна закінчилась. Це не гра з боку Сполучених Штатів Америки", – додав він.

Президент також сказав, що для України важливо, "на яких засадах" буде завершена війна Росії проти України, "щоб не було ризику повторення війни, бо Росії ми не віримо".

"У таких деталях – вони не дрібні для нас. І тому ми хочемо відповідь на кожну таку деталь", – додав Зеленський.

Зеленський також сказав, що радники з національної безпеки України та європейських держав продовжать роботу над останньою версією "мирного плану" та завершать її орієнтовно у вівторок.

Президент України також повідомив, що гарантії безпеки для України з боку європейських партнерів фактично готові, хоча на одне з ключових питань відповіді ще немає.