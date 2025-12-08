Зеленский о доверии к США в переговорах: "Они хотят, чтобы война закончилась"

Президент Владимир Зеленский сказал, что видит со стороны американских переговорщиков, которые занимаются "мирным планом", желание завершить войну.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", так глава государства ответил на вопрос, доверяет ли он представителям США во время переговоров.

Зеленский сказал, что президент США Дональд Трамп "точно хочет завершить войну, и это факт".

"Да, у него свое видение. Мы здесь (в Украине. – Ред.) живем внутри, мы видим детали, нюансы, гораздо глубже это воспринимаем, потому что это наша родина", – сказал глава государства.

"Я вижу, как старается Джаред (Кушнер, зять Трампа. – Ред.). Они работают с (посланником Трампа. – Ред.) Виткоффом. Есть много, вы знаете, переговорщиков. Я точно вижу, что они хотят, чтобы война закончилась. Это не игра со стороны Соединенных Штатов Америки", – добавил он.

Президент также сказал, что для Украины важно, "на каких основаниях" будет завершена война России против Украины, "чтобы не было риска повторения войны, потому что России мы не верим".

"В таких деталях – они не мелкие для нас. И поэтому мы хотим ответ на каждую такую деталь", – добавил Зеленский.

Зеленский также сказал, что советники по национальной безопасности Украины и европейских государств продолжат работу над последней версией "мирного плана" и завершат ее ориентировочно во вторник.

Президент Украины также сообщил, что гарантии безопасности для Украины со стороны европейских партнеров фактически готовы, хотя на один из ключевых вопросов ответа еще нет.