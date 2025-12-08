США и Гренландия подтвердили желание к сотрудничеству на фоне напряженности

Представители Соединенных Штатов и Гренландии на встрече в понедельник, посвященной двусторонним отношениям, подтвердили стремление развивать сотрудничество.

Как пишет "Европейская правда", совместное заявление распространила пресс-служба гренландского правительства.

На встрече совместного комитета США-Гренландия, которая проходила при участии представителей правительства Дании, стороны "подтвердили приверженность прочным и перспективным отношениям, основанным на взаимном уважении и общих интересах и практическом сотрудничестве".

"США и Гренландия надеются продолжить эту динамику в следующем году и в дальнейшем укреплять связи, поддерживающие безопасность и процветание Арктического региона", – говорится в заявлении.

Напомним, ранее в понедельник новый посол США в Дании, соучредитель PayPal Кеннет Гавери, прибыл для встреч с должностными лицами Гренландии и Дании на этой неделе во время своего первого визита на арктический остров.

С момента вступления в должность Трампа отношения между Данией и США стали напряженными. Это произошло на фоне того, что Трамп выразил свое желание захватить Гренландию, богатую ресурсами датскую территорию в Арктике, ссылаясь на "соображения безопасности".

И Дания, и Гренландия настаивают, что остров не продается, и что он сам будет решать свое будущее.