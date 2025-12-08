Глава МЗС Фінляндії закликала Трампа гарантувати справедливий мир в Україні

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен сказала, що президент США Дональд Трамп повинен гарантувати тривалий і справедливий мир для України у результаті своїх мирних зусиль.

Як пише "Європейська правда", про це вона розповіла в інтервʼю Bloomberg.

Очільниця фінського МЗС сказала, що війна Росії проти України не є "війною Трампа", як часто говорить сам американський президент, але мир буде "миром Трампа".

"І я впевнена, що президент Трамп зацікавлений у тривалому мирі – а якщо він не буде справедливим, то, як правило, не буде тривалим", – додала вона.

Валтонен в інтервʼю також висловила стурбованість тим, як розгортатимуться події в "наступні дні та тижні".

Ми, так само як і українці, хочемо миру якомога швидше, але не за будь-яку ціну", – додала міністерка.

Раніше Володимир Зеленський сказав, що радники з національної безпеки України та європейських держав продовжать роботу над останньою версією "мирного плану" та завершать її орієнтовно у вівторок.

Це ж підтвердили в британському уряді за підсумками зустрічі європейських лідерів у Лондоні в понеділок, де вони домовились продовжити підтримку України й посилити тиск на Росію.