Глава МИД Финляндии призвала Трампа гарантировать справедливый мир в Украине

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что президент США Дональд Трамп должен гарантировать длительный и справедливый мир для Украины в результате своих мирных усилий.

Как пишет "Европейская правда", об этом она рассказала в интервью Bloomberg.

Глава финского МИД сказала, что война России против Украины не является "войной Трампа", как часто говорит сам американский президент, но мир будет "миром Трампа".

"И я уверена, что президент Трамп заинтересован в длительном мире – а если он не будет справедливым, то, как правило, не будет длительным", – добавила она.

Валтонен в интервью также выразила обеспокоенность тем, как будут развиваться события в "следующие дни и недели".

Мы, так же как и украинцы, хотим мира как можно скорее, но не любой ценой", – добавила министр.

Ранее Владимир Зеленский сказал, что советники по национальной безопасности Украины и европейских государств продолжат работу над последней версией "мирного плана" и завершат ее ориентировочно во вторник.

Это же подтвердили в британском правительстве по итогам встречи европейских лидеров в Лондоне в понедельник, где они договорились продолжить поддержку Украины и усилить давление на Россию.