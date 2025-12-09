Литва вилучила кілька метеозондів неподалік Білорусі: є затриманий

Правоохоронці у Литві вилучили ще п’ять метеозондів, які використовувалися для перевезення контрабандних білоруських сигарет.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Правоохоронці вилучили ці метеозонди під час рейдів у прикордонних районах.

Також вони затримали одного підозрюваного.

Фото: LRT

З 24 листопада поліція, Державна прикордонна служба, Митна кримінальна служба та Військова поліція проводять рейди в прикордонних районах країни.

За цей час ці сили вилучили 40 повітряних куль і 81 544 пачки контрабандних сигарет.

Зазначимо, у суботу, 6 грудня, аеропорт у Вільнюсі повідомив про призупинення роботи через ознаки запуску метеозондів з території Білорусі.

Міністерство внутрішніх справ Литви пропонує оголосити по всій країні екстремальну ситуацію через загрозу цивільній безпеці, яку становлять контрабандні повітряні кулі, що залітають з Білорусі.

На початку грудня прем’єр-міністерка Литви Ругінене заявила, що може знову закрити кордон з Білоруссю, якщо контрабанда повітряними кулями продовжуватиме надходити в країну. Однак, за її словами, цей крок необхідно координувати зі США.