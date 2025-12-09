Литва вилучила кілька метеозондів неподалік Білорусі: є затриманий
Новини — Вівторок, 9 грудня 2025, 08:38 —
Правоохоронці у Литві вилучили ще п’ять метеозондів, які використовувалися для перевезення контрабандних білоруських сигарет.
Про це пише LRT, передає "Європейська правда".
Правоохоронці вилучили ці метеозонди під час рейдів у прикордонних районах.
Також вони затримали одного підозрюваного.
З 24 листопада поліція, Державна прикордонна служба, Митна кримінальна служба та Військова поліція проводять рейди в прикордонних районах країни.
За цей час ці сили вилучили 40 повітряних куль і 81 544 пачки контрабандних сигарет.
Зазначимо, у суботу, 6 грудня, аеропорт у Вільнюсі повідомив про призупинення роботи через ознаки запуску метеозондів з території Білорусі.
Міністерство внутрішніх справ Литви пропонує оголосити по всій країні екстремальну ситуацію через загрозу цивільній безпеці, яку становлять контрабандні повітряні кулі, що залітають з Білорусі.
На початку грудня прем’єр-міністерка Литви Ругінене заявила, що може знову закрити кордон з Білоруссю, якщо контрабанда повітряними кулями продовжуватиме надходити в країну. Однак, за її словами, цей крок необхідно координувати зі США.