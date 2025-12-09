Литва изъяла несколько метеозондов недалеко от Беларуси: есть задержанный

Правоохранители в Литве изъяли еще пять метеозондов, которые использовались для перевозки контрабандных белорусских сигарет.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Правоохранители изъяли эти метеозонды во время рейдов в приграничных районах.

Также они задержали одного подозреваемого.

Фото: LRT

С 24 ноября полиция, Государственная пограничная служба, Таможенная криминальная служба и Военная полиция проводят рейды в приграничных районах страны.

За это время эти силы изъяли 40 воздушных шаров и 81 544 пачки контрабандных сигарет.

Отметим, в субботу, 6 декабря, аэропорт в Вильнюсе сообщил о приостановке работы из-за признаков запуска метеозондов с территории Беларуси.

Министерство внутренних дел Литвы предлагает объявить по всей стране чрезвычайную ситуацию из-за угрозы гражданской безопасности, которую представляют контрабандные воздушные шары, залетающие из Беларуси.

В начале декабря премьер-министр Литвы Ругинене заявила, что может снова закрыть границу с Беларусью, если контрабанда воздушными шарами будет продолжать поступать в страну. Однако, по ее словам, этот шаг необходимо координировать с США.