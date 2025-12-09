Хорватия подписала соглашение с Францией о покупке САУ Caesar и модернизации самолетов Rafale

Правительства Хорватии и Франции подписали соглашение, которое подтверждает заказ балканской страной 18 самоходных артиллерийских установок Caesar.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Соответствующее соглашение было подписано во время визита премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича в Париж.

Кроме того, стороны подписали письмо о намерениях по модернизации 12 самолетов Rafale, приобретенных Хорватией.

В начале ноября хорватское министерство обороны сообщило о намерении приобрести во Франции 18 самоходных артиллерийских установок Caesar. Сумма сделки составит 320 миллионов евро.

Приобретение будет осуществлено "с опорой на новый европейский инструмент SAFE, предназначенный для финансирования промышленной и технологической базы европейской обороны", отметил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Это красноречивое воплощение того, за что мы боролись в последние месяцы на европейском уровне", – добавил он, имея в виду перевооружение Европы и стремление Франции использовать европейское оборудование.

Кроме того, было подписано письмо о намерениях "приступить при нашей поддержке к работе по модернизации" двенадцати самолетов Rafale производства Dassault, приобретенных Загребом, "до технологического стандарта, эквивалентного тому, который используется в наших военно-воздушных и космических силах", добавил Макрон.

Caesar – это самоходная артиллерийская установка с 155-мм пушкой, способная выстрелить шесть снарядов на расстояние до 40 километров менее чем за минуту. САУ находится на вооружении во Франции с 2008 года.

Эта техника также зарекомендовала себя на поле боя в Украине.

Напомним, Хорватия до конца десятилетия хочет увеличить расходы на оборону до 3% ВВП.