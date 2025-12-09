Литва рассмотрит возможность заморозки или конфискации белорусских активов в стране

Литовский президент Гитанас Науседа рассказал, что на заседании Государственного совета обороны (ГСО), которое состоится в середине декабря, будет обсуждаться вопрос о том, какие активы Минска, находящиеся в Литве, могут быть заморожены или конфискованы.

Как сообщает "Европейская правда", заявление литовского президента приводит Delfi.

На встрече ГСО будут обсуждаться возможные меры противодействия гибридной атаке, осуществляемой Беларусью.

"На Государственном совете обороны мы говорили об интегрированной противовоздушной обороне. Сейчас мы говорим о других вопросах, которые будут затронуты... Прежде всего о том, какие есть белорусские активы и какие возможные варианты в этой сфере. То есть просто заморозить или конфисковать белорусские активы, которые находятся в Литовской Республике", – заявил Науседа.

Напомним, 6 декабря аэропорт в Вильнюсе сообщил о приостановке работы из-за признаков запуска метеозондов с территории Беларуси.

9 декабря правоохранители в Литве изъяли еще пять метеозондов, которые использовались для перевозки контрабандных белорусских сигарет.

9 декабря правительство Литвы объявило чрезвычайное положение на всей территории страны в связи с контрабандными метеозондами из Беларуси, которые систематически нарушают воздушное пространство страны.