У Навроцкого ответили на заявление Зеленского о готовности приехать в Польшу

Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности приехать в Варшаву, выразил удовлетворение, что польско-украинские отношения важны для него.

Об этом Пшидач написал в своем Х, сообщает "Европейская правда".

Как отметил представитель команды президента Кароля Навроцкого, дата потенциальной встречи двух лидеров сейчас прорабатывается.

"Мы рады, что отношения с Польшей важны для президента Украины. Для нас также важны добрососедские отношения с Украиной, основанные на взаимном уважении. Мы работаем над датой встречи президентов в Варшаве в рамках открытых и активных дипломатических контактов", – подчеркнул Пшидач.

Как известно, Зеленский заявил, что готов приехать на первую встречу с президентом Польши Каролем Навроцким в Польшу, когда получит соответствующее приглашение.

Напомним, в сентябре и октябре от украинской стороны звучали сигналы, что украинская сторона готовит встречу президентов и она может состояться в ближайшие недели – однако дальше ничего не произошло.

В конце октября Пшидач говорил, что президент Украины Владимир Зеленский должен ехать в Варшаву, если он хочет встречи с Навроцким.

В начале декабря глава МИД Польши Радослав Сикорский сказал, что Зеленскому стоит просить о визите к Навроцкому.