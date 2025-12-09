Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто розповів про свої сподівання на якнайшвидше скасування санкцій проти Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це угорський міністр заявив журналістам у Москві, його цитує російське пропагандистське агентство ТАСС.

Сійярто вважає, що "якщо буде мир, то продовжувати санкції буде просто нелогічно", оскільки вони вже заподіяли багато шкоди самій Європі.

"Ми, угорці, хочемо якнайкраще підготуватися до нового етапу економічної взаємодії. Після війни і після санкцій настане новий економічний і зовнішньополітичний етап, ми зможемо всі зітхнути. Ми також вважаємо, що настане нова пора, яка дасть поштовх і стимул світовій економіці", – сказав він.

Сійярто приїхав до Москви для участі у засіданні російсько-угорської міжурядової комісії з економічного співробітництва.

Нагадаємо, угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан відвідував 7 листопада американського президента Дональда Трампа, де він намагався добитися від США винятку для Угорщини із санкцій проти компаній "Роснефть" і "Лукойл" та підготував "масштабну енергетичну пропозицію" для США.