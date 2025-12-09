Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал о своих надеждах на скорейшую отмену санкций против России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом венгерский министр заявил журналистам в Москве, его цитирует российское пропагандистское агентство ТАСС.

Сийярто считает, что "если будет мир, то продолжать санкции будет просто нелогично", поскольку они уже причинили много вреда самой Европе.

"Мы, венгры, хотим как можно лучше подготовиться к новому этапу экономического взаимодействия. После войны и после санкций наступит новый экономический и внешнеполитический этап, мы сможем все выдохнуть. Мы также считаем, что наступит новая пора, которая даст толчок и стимул мировой экономике", – сказал он.

Сийярто приехал в Москву для участия в заседании российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Напомним, венгерский премьер-министр Виктор Орбан посещал 7 ноября американского президента Дональда Трампа, где он пытался добиться от США исключения для Венгрии из-под санкций против компаний "Роснефть" и "Лукойл" и подготовил "масштабное энергетическое предложение" для США.