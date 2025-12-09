У ЄС бачать брак тиску на Росію й не хочуть, щоб "мирна угода винагороджувала агресію"

У Європейському Союзі констатують, що під час перемовин про встановлення миру в Україні на Росію не чиниться великого тиску, що може призвести до ситуації, коли мирна угода фактично буде винагороджувати агресора.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас, відповідаючи на питання членів комітету у закордонних справах Європарламенту 9 грудня.

Каллас переймається тим, що під час мирних перемовин на Росію не чиниться достатньо тиску.

"Ми бачимо домовленості та дискусії між Україною та Сполученими Штатами, а також між Сполученими Штатами та Росією. Що ми чітко бачимо, так це те, що на Росію не чиниться великого тиску… Ми не можемо опинитися в ситуації, коли мирна угода фактично винагороджує агресію, бо тоді ми побачимо більше подібного", – заявила Каллас.

Вона повідомила, що ЄС висунув ряд умов, які є для нього "червоними лініями".

"Я маю на увазі повагу до територіальної цілісності та суверенітету (українського) народу, а також повернення українських дітей, і всі ці пункти у нас є. Я вважаю важливим, щоб ми продовжували порушувати ці питання, коли йдеться також про тиск на Росію", – зауважила головна дипломатка ЄС

Вона висловила сподівання, що наступного тижня вдасться досягти домовленості щодо надання Україні "репараційних позик" з використанням заморожених росактивів, бо "це може змінити правила гри в багатьох аспектах".

Як повідомляла "Європейська правда", на засіданні Європейської ради 18 грудня лідери держав ЄС повинні узгодити питання використання заморожених російських активів для надання "репараційної позики" Україні або прийняти рішення про альтернативні джерела фінансування

Президент Володимир Зеленський висловлював упевненість, що Україна отримає заморожені кошти РФ.

Сім держав написали листа керівництву ЄС щодо "репараційної позики" Україні. Головним противником лишається уряд Бельгії.

Минулого тижня президентка ЄК зустрілася із прем’єром Бельгії та німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом задля обговорення росактивів.

Зауважимо також, що альтернативу "репараційній позиці" заблокувала Угорщина.