Фон дер Ляєн зустрілася із прем’єром Бельгії та Мерцом задля обговорення росактивів

Президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн зустрілася із прем'єром Бельгії Бартом Де Вевером та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, який прибув до Брюсселя: вони обговорили ситуацію в Україні та заморожені активи РФ.

Про це вона повідомила у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Ввечері 5 грудня Фон дер Ляєн повідомила, що під час зустрічі вони погодилися, що "з огляду на поточну геополітичну ситуацію час має вирішальне значення".

"Ми зазначили, що фінансова підтримка України має ключове значення для європейської безпеки. Ми провели дуже конструктивний обмін думками щодо цього питання", – поділилася президентка Єврокомісії.

Вона зазначила також, що "особлива ситуація" Бельгії щодо використання заморожених російських активів є "незаперечною" і повинна бути вирішена таким чином, щоб "усі європейські держави несли однаковий ризик".

"Ми домовилися продовжити обговорення з метою досягнення консенсусу на засіданні Європейської ради 18 грудня", – додала Фон дер Ляєн.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії 3 грудня оголосила два рішення щодо фінансування України у 2026-2027 роках, одне з них пропонує використати кошти від заморожених російських активів у ЄС для надання Україні "репараційної позики".

Ще до оголошення нової пропозиції Бельгія назвала її категорично неприйнятною.

Мерц відклав заплановану поїздку до Осло в п'ятницю і замість цього поїхав до Брюсселя для переговорів щодо російських заморожених активів.

ЗМІ писали, що США провели лобіювання в декількох країнах Європейського Союзу, намагаючись заблокувати плани ЄС щодо використання заморожених активів РФ для забезпечення позики Україні.