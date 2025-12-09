В ЕС видят недостаток давления на Россию и не хотят, чтобы "мирное соглашение вознаграждало агрессию"

В Европейском Союзе констатируют, что во время переговоров об установлении мира в Украине на Россию не оказывается большого давления, что может привести к ситуации, когда мирное соглашение фактически будет вознаграждать агрессора.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявила высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас, отвечая на вопросы членов комитета по иностранным делам Европарламента 9 декабря.

Каллас обеспокоена тем, что во время мирных переговоров на Россию не оказывается достаточно давления.

"Мы видим договоренности и дискуссии между Украиной и Соединенными Штатами, а также между Соединенными Штатами и Россией. Что мы четко видим, так это то, что на Россию не оказывается большого давления... Мы не можем оказаться в ситуации, когда мирное соглашение фактически вознаграждает агрессию, потому что тогда мы увидим больше подобного", – заявила Каллас.

Она сообщила, что ЕС выдвинул ряд условий, которые являются для него "красными линиями".

"Я имею в виду уважение к территориальной целостности и суверенитету (украинского) народа, а также возвращение украинских детей, и все эти пункты у нас есть. Я считаю важным, чтобы мы продолжали поднимать эти вопросы, когда речь идет также о давлении на Россию", – отметила главный дипломат ЕС

Она выразила надежду, что на следующей неделе удастся достичь договоренности о предоставлении Украине "репарационных займов" с использованием замороженных росактивов, потому что "это может изменить правила игры во многих аспектах".

Как сообщала "Европейская правда", на заседании Европейского совета 18 декабря лидеры государств ЕС должны согласовать вопрос использования замороженных российских активов для предоставления "репарационного займа" Украине или принять решение об альтернативных источниках финансирования

Президент Владимир Зеленский выражал уверенность, что Украина получит замороженные средства РФ.

Семь государств написали письмо руководству ЕС о "репарационном займе" Украине. Главным противником остается правительство Бельгии.

На прошлой неделе президент ЕК встретилась с премьером Бельгии и немецким канцлером Фридрихом Мерцем для обсуждения росактивов.

Отметим также, что альтернативу "репарационному займу" заблокировала Венгрия.