Премʼєр Ірландії відкинув критику Європи з боку Трампа

Ірландський премʼєр-міністр Міхол Мартін не погодився з оцінкою президента США Дональда Трампа, який назвав Європу "слабкою".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Коментуючи слова президента США про те, що Європа – це група держав, що "занепадають" і якими керують "слабкі" лідери, Мартін сказав, що його континент, навпаки, є одним із провідних у світі.

"Очевидно, це залежить від того, як визначати силу. Але Європа є одним з найсильніших континентів у світі з точки зору економічної сили, і це проявляється в торговельній угоді між ЄС і США. Ця угода несе в собі визнання економічної сили Європи", – сказав він.

Премʼєр Ірландії додав, що Європа залишається великим донором для конфліктних регіонів у всьому світі та різних ініціатив із забезпечення сталого розвитку.

"Тому я дивлюся на це з іншого погляду, з погляду того, як визначати силу, і вважаю, що Європа є сильною, а не слабкою", – додав Мартін.

Він також висловив упевненість, що Європа має "потенціал і економічний масштаб" для реагування на виклики сучасності.

Раніше американський президент Дональд Трамп розкритикував рішення Європейської комісії оштрафувати соціальну мережу Ілона Маска X на 120 млн євро.

Також Трамп у контексті його спроб врегулювати війну між РФ та Україною висловив думку, що саме російська сторона перебуває у сильнішій переговорній позиції.