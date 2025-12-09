Премьер Ирландии отверг критику Европы со стороны Трампа
Ирландский премьер-министр Михол Мартин не согласился с оценкой президента США Дональда Трампа, который назвал Европу "слабой".
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.
Комментируя слова президента США о том, что Европа – это группа "приходящих в упадок" государств, которыми руководят "слабые" лидеры, Мартин сказал, что его континент, наоборот, является одним из ведущих в мире.
"Очевидно, это зависит от того, как определять силу. Но Европа является одним из самых сильных континентов в мире с точки зрения экономической силы, и это проявляется в торговом соглашении между ЕС и США. Это соглашение несет в себе признание экономической силы Европы", – сказал он.
Премьер Ирландии добавил, что Европа остается крупным донором для конфликтных регионов во всем мире и различных инициатив по обеспечению устойчивого развития.
"Поэтому я смотрю на это с другой точки зрения, с точки зрения того, как определять силу, и считаю, что Европа – сильная, а не слабая", – добавил Мартин.
Он также выразил уверенность, что Европа имеет "потенциал и экономический масштаб" для реагирования на вызовы современности.
Ранее американский президент Дональд Трамп раскритиковал решение Европейской комиссии оштрафовать социальную сеть Илона Маска X на 120 млн евро.
Также Трамп в контексте его попыток урегулировать войну между РФ и Украиной высказал мнение, что именно российская сторона находится в сильной переговорной позиции.