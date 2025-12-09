Зеленский: готовы подать США украинские и европейские компоненты "мирного плана"

Президент Владимир Зеленский во вторник сообщил о завершении работы на уровне советников по национальной безопасности над предложениями Украины и Европы к "мирному плану".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на X.

Зеленский сказал, что обсудил с украинскими переговорщиками результаты работы в Лондоне накануне "на уровне советников по вопросам национальной безопасности европейских партнеров".

"Работаем очень активно над всеми компонентами возможных шагов для окончания войны. Украинские и европейские компоненты проработаны уже больше, и мы готовы представить их партнерам в Америке", – написал он.

Глава государства выразил надежду, что совместно с США удастся "сделать возможные шаги как можно более работоспособными как можно скорее".

"В ближайшее время будем готовы направить доработанные документы в Соединенные Штаты", – добавил Зеленский.

Напомним, Зеленский 8 декабря встречался в Лондоне с лидерами Великобритании, Франции и Германии, во время встречи также состоялся онлайн-разговор с широким кругом лидеров из "коалиции решительных", в частности Польшей.

Зеленский тогда рассказывал, что советники по национальной безопасности Украины и европейских государств финализируют последнюю версию "мирного плана" ориентировочно во вторник.