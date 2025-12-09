Литва: партия, лидера которой осудили за антисемитизм, пока останется в коалиции

Социал-демократическая партия Литвы решила пока не исключать из коалиции младшего партнера – "Зарю Немана", чьего лидера Ремигюса Жемайтайтиса недавно осудили за антисемитизм.

Председатель литовских социал-демократов Миндаугас Синкявичюс во вторник сказал, что его партия подождет, пока не будут исчерпаны все апелляционные возможности по делу Жемайтайтиса, прежде чем принимать решение о будущем коалиции.

"Приговор не является окончательным, он не вступил в силу. Даже в случае Жемайтайтиса мы должны придерживаться принципа, что пока вина не доказана, пока суды не приняли окончательного решения, обвиняемый все еще имеет возможность доказать свою правоту", – сказал он.

Синкявичюс заявил журналистам, что решение суда не повлияло на рейтинг правительства Литвы.

Вильнюсский окружной суд на прошлой неделе огласил приговор лидеру ультраправой партии "Заря Немана", депутату Сейма Ремигюсу Жемайтайтису по делу о разжигании ненависти из-за антисемитских высказываний.

Суд признал политика виновным и назначил совокупный штраф в размере 5 тысяч евро.

Напомним, Ремигиюс Жемайтайтис, который является депутатом литовского парламента и лидером ультраправой партии "Заря Немана", но не занимает никаких государственных должностей, провел встречу с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, чем вызвал споры.

