Президент Финляндии о вступлении своей страны и Швеции в НАТО: "Мы успели в последний момент"

Президент Финляндии Александр Стубб предполагает, что если бы Финляндия и Швеция не успели стать членами НАТО в предыдущие годы, то сейчас могли бы оказаться в худшей геополитической ситуации в своей истории.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во время панельной дискуссии совместно с бывшим генсеком НАТО, ныне министром в правительстве Норвегии Йенсом Столтенбергом.

Стубб во время дискуссии согласился с тезисом Столтенберга о том, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО стало одним из проявлений того, почему для РФ решение напасть на Украину обернулось стратегическим поражением.

Он продолжил, что этот шаг оказался также – по его мнению – запоздалым и все же крайне своевременным для обеих стран, чтобы избежать больших проблем сейчас.

"Я всегда чувствовал, что для Финляндии было стратегической ошибкой оставаться за пределами Альянса... Просто представьте ситуацию, в которой мы бы оказались сегодня – если бы мы не были членами, были в какой-то "серой зоне". Это, пожалуй, была бы худшая ситуация с безопасностью в нашей истории", – подчеркнул Стубб.

"Но, к счастью, нам удалось проскочить в последний момент – и вместе с одним из наших ближайших союзников и друзей, Швецией. И, в дополнение к тому, мы усилили северо-восточный фланг НАТО. Ведь все знают, что мы – наряду с Турцией, Украиной и Польшей – имеем одну из крупнейших сухопутных армий и одни из самых боеспособных сил обороны в Европе", – добавил Стубб.

Как известно, Финляндия и Швеция решили вступать в НАТО вскоре после полномасштабного нападения России на Украину. Финляндия завершила процесс вступления 4 апреля 2023 года, Швеция – 7 марта 2024 года.

Также президент Финляндии считает, что сейчас потенциальное соглашение для прекращения российско-украинской войны "ближе, чем когда-либо за последние годы" – однако это не означает, что его удастся достичь в ближайшем будущем.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что советники по национальной безопасности Украины и европейских государств финализируют последнюю версию "мирного плана" ориентировочно во вторник.

По его словам, документ об участии стран "коалиции решительных" в гарантиях безопасности для Украины фактически готов.