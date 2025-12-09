Зеленський розповів про зустріч з Мелоні у Римі

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у Римі зустрівся з прем’єркою Італії Джорджею Мелоні, центральною темою розмови були переговори довкола потенційної мирної угоди для завершення російсько-української війни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський заявив у своїх соцмережах.

Президент зазначив, що вони з Мелоні "дуже змістовно поговорили по всіх аспектах дипломатичної ситуації".

"Поінформував про роботу нашої переговорної команди, координуємо дипломатію. Дуже розраховуємо на італійську підтримку й надалі: це має значення для України", – написав Зеленський.

Також він розповів, що дякував за італійський пакет "енергетичної" підтримки, до якої увійшло потрібне Україні обладнання.

Нагадаємо, візит Зеленського до Італії продовжує його дипломатичне турне Європою. Напередодні президент зустрічався у Лондоні з лідерами Британії, Франції та Німеччини, у межах цієї зустрічі відбулась онлайн-розмова з ширшим колом лідерів з "коаліції рішучих".

Після того Зеленський вирушив до Брюсселя для зустрічей з генсеком НАТО і керівництвом ЄС, а звідти – до Риму.

Також 9 грудня Зеленський повідомив про завершення роботи над пропозиціями України та Європи до "мирного плану" на рівні радників з національної безпеки, які тепер готові передати Штатам.

Тим часом президент США Дональд Трамп зробив серію нових заяв щодо України. Серед іншого, він заявив, що Україні "треба провести вибори", щоб лишатись демократією, що Росія має "кращу переговорну позицію", а також згадав про "Крим, оточений океаном".