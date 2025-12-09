Зеленский рассказал о встрече с Мелони в Риме

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Риме встретился с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, центральной темой разговора были переговоры о потенциальном мирном соглашении для завершения российско-украинской войны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский заявил в своих соцсетях.

Президент отметил, что они с Мелони "очень содержательно поговорили по всем аспектам дипломатической ситуации".

"Проинформировал о работе нашей переговорной команды, координируем дипломатию. Очень рассчитываем на итальянскую поддержку и в дальнейшем: это имеет значение для Украины", – написал Зеленский.

Также он рассказал, что поблагодарил за итальянский пакет "энергетической" поддержки, в который вошло необходимое Украине оборудование.

Напомним, визит Зеленского в Италию продолжает его дипломатическое турне по Европе. Накануне президент встречался в Лондоне с лидерами Великобритании, Франции и Германии, в рамках этой встречи состоялся онлайн-разговор с более широким кругом лидеров из "коалиции решительных".

После этого Зеленский отправился в Брюссель для встреч с генсеком НАТО и руководством ЕС, а оттуда – в Рим.

Также 9 декабря Зеленский сообщил о завершении работы над предложениями Украины и Европы к "мирному плану" на уровне советников по национальной безопасности, которые теперь готовы передать Штатам.

Между тем президент США Дональд Трамп сделал серию новых заявлений по Украине. Среди прочего, он заявил, что Украине "нужно провести выборы", чтобы оставаться демократией, что Россия имеет "лучшую переговорную позицию", а также упомянул о "Крыме, окруженном океаном".