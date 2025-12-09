У ЄС нагадали, що заморожені активи РФ мають піти на репарації народу України

Європейська комісія пропонує направити кошти, пов’язані з російськими замороженими активами в Євросоюзі, на створення фонду, який виплачуватиме українцям репарації за збитки, нанесені агресією Росії.

Про це заявив єврокомісар з питань юстиції Майкл Макграт, відповідаючи на питання кореспондентки "Європейської правди" у Брюсселі 9 грудня.

Єврокомісія пропонує використати знерухомлені активи Росії на виплату репарацій Україні та громадянам України.

"У пропозиції, яку Європейська Комісія внесла в рамках архітектури домовленості про репараційну позику, – що є однією з двох пропозицій Комісії, які розглядатимуться Європейською Радою наступного тижня, – є положення про те, що фінансування, пов'язане з російськими іммобілізованими активами, буде використано для внесення коштів до фонду, який врешті-решт виплатить репарації народу України", – повідомив Макграт.

Він наголосив, що ЄС має рішуче підтримували жертв російської агресії в Україні: "тих, хто втратив близьких, жінок, які зазнали згвалтувань, сім'ї, у яких викрали дітей і вивезли їх до Росії" тощо.

Ми не можемо просто забути про ці питання. Має бути справедливість. Має бути відповідальність. Ми виконаємо свою роботу, щоб створити відповідну архітектуру через Спеціальний трибунал, через роботу Комісії з розгляду претензій", – заявив єврокомісар.

"У рамках угоди про фінансування репараційної позики, яку ми пропонуємо, є можливість того, що кошти можуть надійти до кінцевого фонду, з якого жертви російської агресії в Україні зможуть отримати репарації", – наголосив він.

Як повідомляла "Європейська правда", 16 грудня Європейський Союз доєднається до створення Міжнародної комісії з розгляду претензій України до Росії, яка створюється у рамках роботи Реєстру збитків, завданих Україні та українцям російською агресією.

Угоду про Реєстр збитків від агресії РФ (RD4U), що базується у Гаазі, ухвалили у травні 2023 року на саміті Ради Європи в Ісландії.

У жовтні 2025 року Парламентська асамблея Ради Європи підтримала створення Міжнародної комісії з розгляду претензій України до Росії.

Детально про ідею компенсаційного механізму читайте в інтерв’ю з виконавчим директором Реєстру збитків Маркіяном Ключковським.