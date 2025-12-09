В ЕС напомнили, что замороженные активы РФ должны пойти на репарации народу Украины

Европейская комиссия предлагает направить средства, связанные с российскими замороженными активами в Евросоюзе, на создание фонда, который будет выплачивать украинцам репарации за ущерб, нанесенный агрессией России.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Майкл Макграт, отвечая на вопрос корреспондента "Европейской правды" в Брюсселе 9 декабря.

Еврокомиссия предлагает использовать обездвиженные активы России на выплату репараций Украине и гражданам Украины.

"В предложении, которое Европейская Комиссия внесла в рамках архитектуры договоренности о репарационном займе, – что является одним из двух предложений Комиссии, которые будут рассматриваться Европейским Советом на следующей неделе, – есть положение о том, что финансирование, связанное с российскими иммобилизованными активами, будет использовано для внесения средств в фонд, который в конце концов выплатит репарации народу Украины", – сообщил Макграт.

Он подчеркнул, что ЕС должен решительно поддерживать жертв российской агрессии в Украине: "тех, кто потерял близких, женщин, подвергшихся изнасилованиям, семьи, у которых похитили детей и вывезли их в Россию" и тому подобное.

Мы не можем просто забыть об этих вопросах. Должна быть справедливость. Должна быть ответственность. Мы выполним свою работу, чтобы создать соответствующую архитектуру через Специальный трибунал, через работу Комиссии по рассмотрению претензий", – заявил еврокомиссар.

"В рамках соглашения о финансировании репарационного займа, которое мы предлагаем, есть возможность того, что средства могут поступить в конечный фонд, из которого жертвы российской агрессии в Украине смогут получить репарации", – подчеркнул он.

Как сообщала "Европейская правда", 16 декабря Европейский Союз присоединится к созданию Международной комиссии по рассмотрению претензий Украины к России, которая создается в рамках работы Реестра убытков, причиненных Украине и украинцам российской агрессией.

Соглашение о Реестре убытков от агрессии РФ (RD4U), базирующийся в Гааге, приняли в мае 2023 года на саммите Совета Европы в Исландии.

В октябре 2025 года Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала создание Международной комиссии по рассмотрению претензий Украины к России.

Подробно об идее компенсационного механизма читайте в интервью с исполнительным директором Реестра убытков Маркияном Ключковским.