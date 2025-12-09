Каллас відповіла на критику від США: спрямуйте її на Росію

Висока представниця ЄС із питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас відкинула критику Європи за придушення опозиції та цензурування свободи слова, яка міститься у новій стратегії нацбезпеки США.

Про це, як пише "Європейська правда", Каллас заявила на засіданні комітету Європейського парламенту з питань закордонних справ.

Каллас запропонувала спрямувати подібну критику на Росію або на платформу X.

"Як громадянка, яка жила під автократичним режимом, я можу сказати вам, що Європейський Союз – це сама суть свободи. Тому кожен подібний прояв критики щодо свобод має бути спрямований в іншому напрямку. Можливо, щодо Росії, де заборонено інакомислення, де заборонені вільні ЗМІ, де заборонена політична опозиція, або на X або Twitter, як ми знаємо, де це фактично також заборонено", – заявила Каллас.

Нагадаємо, 5 грудня США оприлюднили нову стратегію національної безпеки. У ній підкреслюють, що політика США щодо Європи повинна зосередитися на поверненні до стратегічної стабільності у відносинах з Росією, наданні Європі більшої відповідальності за власну оборону та запобіганні подальшому розширенню НАТО.

У Європі з критикою відреагували на зміст документа. Зокрема, глава МЗС Німеччини відкинув "зовнішні поради" США, що стосуються Європи, а міністр закордонних справ Норвегії відзначив, що "щось подібне лунало від Москви". А у Єврокомісії зазначили, що ЄС цінує трансатлантичні відносини, але рішення щодо ЄС ухвалюватиме сам ЄС.