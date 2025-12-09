Мерц резко прокомментировал новую стратегию по нацбезопасности США

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал "неприемлемыми" часть заявлений в недавно обнародованной новой стратегии по нацбезопасности США администрации Трампа.

Как пишет "Европейская правда", его цитирует Politico.

Комментируя американскую стратегию по национальной безопасности, опубликованную на прошлой неделе, Мерц сказал, что часть вещей в ней можно понять, но часть "неприемлема для нас, с европейской точки зрения".

"Не вижу необходимости для американцев сейчас стремиться спасать демократию в Европе. А если бы ее нужно было спасать – мы бы занимались этим самостоятельно", – сказал он.

Канцлер отметил, что не удивлен общей тональностью документа, но он подкрепил его мнение о том, что Евросоюзу стоит становиться более независимым от Вашингтона в вопросах безопасности и обороны.

"В моих дискуссиях с американцами я говорю: "Америка прежде всего" – хорошо, но "Америка один на один" не может быть в ваших интересах. Вам в этом мире также нужны партнеры. Одним из таких партнеров может быть Европа. А если Европа не подходит – то по крайней мере сделайте вашим партнером Германию", – сказал Фридрих Мерц.

Он также сказал, что президент США Дональд Трамп принял приглашение посетить Германию в 2026 году.

Ранее глава МИД Германии отверг "внешние советы" США, касающиеся Европы, в американской стратегии по нацбезопасности, а министр иностранных дел Норвегии отметил, что "нечто подобное звучало из Москвы".

Главная дипломатка ЕС Кая Каллас, комментируя документ, посоветовала США направить такую критику на Россию.

Подробнее о новой стратегии нацбезопасности Соединенных Штатов и том, что она означает, читайте в колонке старшего советника Centerview Partners Ричарда Хааса Разворот Трампа: какие изменения анонсирует новая стратегия безопасности США.