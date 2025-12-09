Глава МЗС Норвегії застеріг від "дешевого перемирʼя" між Україною та Росією

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде вважає, що "дешеве перемир'я" між Україною та Росією, за якого Київ буде змушений поступитися територією, створить "дорогий мир" для всієї Європи.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю Sky News.

Ейде висловив сподівання, що в Україні настане мир, додавши, що "ніхто не хоче цього більше, ніж самі українці".

"Але я побоююся, що ми можемо підштовхнути це до того, що в лапках називається "дешевим перемир'ям", яке призведе до дуже дорогого миру", – додав він.

Пояснюючи, що він має на увазі, глава норвезького МЗС сказав, що після кожного конфлікту настає післявоєнна епоха, і те, як вона мине, зазвичай залежить від умов, за яких припинилися бойові дії.

"Якщо не бути обережним, можна закріпити певні речі, які буде важко подолати. Тож якщо ми залишимо глибоку невизначеність або дозволимо, щоб на Європу опустилася нова Ялта, нова залізна завіса, коли ми досягнемо миру в Україні, це буде проблемою для всієї Європи. Тому наше майбутнє тут дуже залежить від цього", – сказав Ейде.

На запитання, що він має на увазі під "дешевим перемир'ям", міністр назвав вимогу до України "відмовитися від території, яку вона зараз утримує військовим шляхом".

"Якщо будуть запроваджені обмеження на майбутній суверенітет. Якщо буде невизначеність щодо того, що насправді було погоджено, це можна буде використати. Я думаю, що наші російські сусіди дуже добре знають, як скористатися цією невизначеністю, щоб підтримувати невелике полум'я, яке буде дратувати нас у майбутньому", – сказав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 8 грудня зустрічався у Лондоні з лідерами Британії, Франції та Німеччини, під час зустрічі також відбулась онлайн-розмова з ширшим колом лідерів з "коаліції рішучих", зокрема Польщею.

Зеленський у вівторок повідомив про завершення роботи на рівні радників з національної безпеки над пропозиціями України та Європи до "мирного плану".