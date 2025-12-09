Глава МИД Норвегии предостерег от "дешевого перемирия" между Украиной и Россией

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде считает, что "дешевое перемирие" между Украиной и Россией, при котором Киев будет вынужден уступить территорию, создаст "дорогой мир" для всей Европы.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Sky News.

Эйде выразил надежду, что в Украине наступит мир, добавив, что "никто не хочет этого больше, чем сами украинцы".

"Но я опасаюсь, что мы можем подтолкнуть это к тому, что в кавычках называется "дешевым перемирием", которое приведет к очень дорогому миру", – добавил он.

Объясняя, что он имеет в виду, глава норвежского МИД сказал, что после каждого конфликта наступает послевоенная эпоха, и то, как она пройдет, обычно зависит от условий, при которых прекратились боевые действия.

"Если не быть осторожным, можно закрепить определенные вещи, которые будет трудно преодолеть. Поэтому, если мы оставим глубокую неопределенность или позволим, чтобы на Европу опустилась новая Ялта, новый железный занавес, когда мы достигнем мира в Украине, это будет проблемой для всей Европы. Поэтому наше будущее здесь очень зависит от этого", – сказал Эйде.

На вопрос, что он имеет в виду под "дешевым перемирием", министр назвал требование к Украине "отказаться от территории, которую она сейчас удерживает военным путем".

"Если будут введены ограничения на будущий суверенитет. Если будет неопределенность относительно того, что на самом деле было согласовано, это можно будет использовать. Я думаю, что наши российские соседи очень хорошо знают, как воспользоваться этой неопределенностью, чтобы поддерживать небольшое пламя, которое будет раздражать нас в будущем", – сказал он.

Напомним, президент Владимир Зеленский 8 декабря встречался в Лондоне с лидерами Великобритании, Франции и Германии, во время встречи также состоялся онлайн-разговор с более широким кругом лидеров из "коалиции решительных", в частности Польшей.

Зеленский во вторник сообщил о завершении работы на уровне советников по национальной безопасности над предложениями Украины и Европы к "мирному плану".