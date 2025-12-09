Зеленский рассказал о трех документах, которые готовятся в рамках мирных переговоров

Президент Владимир Зеленский сказал, что в рамках переговорного процесса между Украиной, Европой и США готовятся три документа, которые лягут в основу мирного урегулирования.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал во время онлайн-общения с журналистами.

Зеленский сказал, что первый документ, над которым работают в рамках переговоров, – это "рамочный документ из 20 пунктов".

"Он постоянно меняется, и это нормальная, живая структура, которая должна отвечать интересам Украины, Европы и мира", – добавил он.

Второй документ, по словам Зеленского, – это гарантии безопасности.

"Мы работаем над этим. Я жду соответствующие предложения от наших военных и их диалога с американскими (коллегами. – Ред.) и все это нужно объединить в принципе с основами Coalition of the Willing ("коалиции решительных". – Ред.)", – добавил глава государства.

По словам Зеленского, третий документ касается восстановления Украины.

"Кто-то говорит, что это экономическое развитие Украины... Безусловно, это проект, который должен работать после того, как закончится война или будет прекращение огня. Над этим документом мы также работаем", – сказал он.

Напомним, президент Владимир Зеленский 8 декабря встречался в Лондоне с лидерами Великобритании, Франции и Германии, во время встречи также состоялся онлайн-разговор с более широким кругом лидеров из "коалиции решительных", в частности Польшей.

Зеленский во вторник сообщил о завершении работы на уровне советников по национальной безопасности над предложениями Украины и Европы к "мирному плану".