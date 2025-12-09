Папа Римский видит в заявлениях Трампа попытку разъединить союз США и Европы

Папа Римский Лев XIV во вторник критически оценил последние заявления президента США Дональда Трампа в отношении Европы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Понтифик упомянул о последних словах Трампа, отвечая на вопрос о том, насколько предложенный США "мирный план" является справедливым для Украины.

"К сожалению, я считаю, что некоторые части этого плана, которые я видел, существенно меняют то, что на протяжении многих лет было настоящим союзом между Европой и Соединенными Штатами", – сказал Папа Римский.

"Замечания о Европе, высказанные также в недавних интервью, по моему мнению, являются попыткой разъединить то, что... должно быть очень важным союзом сегодня и в будущем", – добавил он.

Папа Римский сказал, что администрация Трампа имеет право на собственное видение Европы и отношений с ней, но есть много людей, в том числе и в США, которые "считают иначе".

Комментарии Льва XIV прозвучали после его сегодняшней встречи с Владимиром Зеленским в Италии.

Напомним, ирландский премьер-министр Михол Мартин не согласился с оценкой президента США Дональда Трампа, который назвал Европу "слабой".