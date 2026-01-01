В Швейцарии произошел взрыв на горнолыжном курорте: есть погибшие
В Швейцарии несколько человек погибли, еще ряд получили ранения в результате взрыва в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана.
Об этом сообщает BBC со ссылкой на данные местной полиции, информирует "Европейская правда".
В заявлении правоохранителей для британского вещателя говорится, что взрыв произошел в 01:30 по местному времени в баре Constellation.
Полиция сообщила, что была создана горячая линия для семей пострадавших.
Видео в социальных сетях, очевидно снятое с дороги возле бара, показывает пожар внутри здания.
Tragic explosion and massive fire at Le Constellation Bar in Switzerland's Crans-Montana ski resort during New Year's celebrations–several dead, many injured, cause unknown. #CransMontana #SwitzerlandExplosion pic.twitter.com/hfTRPZbydA– Raj Yadav (@_yadavraj) January 1, 2026
Местные СМИ предполагают, что пожар мог быть вызван фейерверками во время концерта, но полиция заявляет, что причина пока неизвестна.
На вопрос BBC о количестве погибших, представитель полиции ответил: "Мы еще не можем сказать. Несколько".
Кран-Монтана – это элитный горнолыжный курорт в швейцарском регионе Вале. Он расположен в самом сердце Швейцарских Альп, примерно в двух часах езды от столицы Швейцарии Берна.
Напомним, в Турции 11 человек приговорили к пожизненному заключению за пожар на горнолыжном курорте, в результате которого в январе погибли более 70 человек.
Пожар произошел 21 января в 12-этажном отеле Grand Kartal на курорте Карталкая в провинции Болу во время зимних школьных каникул. В результате трагедии погибли 78 человек, еще 133 получили ранения. Среди погибших – десятки детей, которые отдыхали с семьями.