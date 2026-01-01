Мерц: 2026 рік може стати вирішальним для Німеччини та Європи

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив у своєму новорічному зверненні, що Європа повинна рішучіше відстоювати свої інтереси, щоб забезпечити мир і процвітання в 2026 році в умовах викликів, пов'язаних з агресією Росії, глобальним протекціонізмом і зміною відносин зі США.

Звернення Мерца наводить агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

У своїй новорічній промові Мерц сказав, що "жахлива" війна, яка вирує на порозі Європи, становить пряму загрозу свободі та безпеці континенту.

"Ми все чіткіше бачимо, що агресія Росії була і є частиною плану, спрямованого проти всієї Європи", – сказав Мерц, додавши, що Німеччина щодня стикається з диверсіями, шпигунством та кібератаками.

Він зазначив, що ще одним викликом є протекціонізм у світовій економіці, а залежність Європи від імпортної сировини все частіше використовується як політичний важіль проти неї.

Мерц також торкнувся питання складного партнерства зі Сполученими Штатами з моменту повернення Трампа до Білого дому в січні 2025 року.

"Для нас, європейців, це означає, що ми повинні набагато сильніше захищати і відстоювати свої інтереси самостійно", – наголосив Мерц.

Однак він зазначив, що Європа повинна керуватися впевненістю, а не страхом, і повинна взяти справи у свої руки.

"Цей рік може стати вирішальним для нашої країни і для Європи. Це може бути рік, в якому Німеччина і Європа, отримавши нову силу, знову повернуться до десятиліть миру, свободи і процвітання", – зазначив німецький канцлер.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловив думку, що російський правитель Владімір Путін не виявляє зацікавленості у завершенні війни проти України.

Між тим, Фрідріх Мерц ухиляється від однозначної відповіді на запитання, чи готова Німеччина відправити в Україну контингент в рамках гарантій безпеки після завершення війни.

