Мерц: 2026 год может стать решающим для Германии и Европы

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в своем новогоднем обращении, что Европа должна более решительно отстаивать свои интересы, чтобы обеспечить мир и процветание в 2026 году в условиях вызовов, связанных с агрессией России, глобальным протекционизмом и изменением отношений с США.

Обращение Мерца приводит агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

В своей новогодней речи Мерц сказал, что "ужасная" война, которая бушует на пороге Европы, представляет прямую угрозу свободе и безопасности континента.

"Мы все четче видим, что агрессия России была и является частью плана, направленного против всей Европы", – сказал Мерц, добавив, что Германия ежедневно сталкивается с диверсиями, шпионажем и кибератаками.

Он отметил, что еще одним вызовом является протекционизм в мировой экономике, а зависимость Европы от импортного сырья все чаще используется как политический рычаг против нее.

Мерц также затронул вопрос сложного партнерства с Соединенными Штатами с момента возвращения Трампа в Белый дом в январе 2025 года.

"Для нас, европейцев, это означает, что мы должны гораздо сильнее защищать и отстаивать свои интересы самостоятельно", – подчеркнул Мерц.

Однако он отметил, что Европа должна руководствоваться уверенностью, а не страхом, и должна взять дела в свои руки.

"Этот год может стать решающим для нашей страны и для Европы. Это может быть год, в котором Германия и Европа, получив новую силу, снова вернутся к десятилетиям мира, свободы и процветания", – отметил немецкий канцлер.

Напомним, недавно министр обороны Германии Борис Писториус высказал мнение, что российский правитель Владимир Путин не проявляет заинтересованности в завершении войны против Украины.

Между тем, Фридрих Мерц уклоняется от однозначного ответа на вопрос, готова ли Германия отправить в Украину контингент в рамках гарантий безопасности после завершения войны.