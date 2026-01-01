В Швейцарии сообщили о "десятках погибших" в пожаре в баре на горнолыжном курорте

Швейцарская полиция сообщила, что в результате пожара в баре Le Constellation на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана в новогоднюю ночь погибли несколько десятков человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Aargauer Zeitung.

Командующий полицией кантона Вале Фредерик Гислер заявил в четверг, что в результате пожара погибли несколько десятков человек. Ранее полиция подтверждала гибель 10 человек.

Газета Le Nouvelliste сообщила о "примерно сорока погибших и не менее 100 раненых", однако эта информация официально не подтверждена.

Около 100 человек получили ранения, некоторые из них имеют серьезные травмы, сообщили власти.

Власти пока не разглашают точное количество погибших из уважения к семьям. Расследование продолжается, и более подробная информация будет обнародована позднее.

Несколько погибших еще не идентифицированы. Также известно, что среди погибших есть туристы.

Раненые распределены по больницам по всей Швейцарии. Правительство кантона Вале призвало общественность избегать рискованных видов деятельности, поскольку больницы переполнены.

Генеральный прокурор кантона Вале Беатрис Пиллуд заявила, что еще рано делать выводы о причинах пожара. Однако, по ее словам, взрыва, о котором сообщали ранее, не было. Также считают, что причиной не является теракт.

После пожара в Кран-Монтане министр безопасности Стефан Ганзер обратился к общественности в социальных сетях. Он заявил, что кантон пострадал от "ужасной трагедии" и что были задействованы многочисленные службы экстренной помощи.