Италия сообщила о 40 погибших в пожаре в Швейцарии, Рим активировал кризисные механизмы

Швейцарская полиция считает, что около 40 человек погибли в результате пожара во время новогодней вечеринки в курортном городке Кран-Монтана.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении итальянского Министерства иностранных дел, обнародованном 1 января.

В Швейцарии официально не называют количество погибших, говоря о "десятках жертв". Однако в МИД Италии заявили, что получили от швейцарской полиции информацию о 40 погибших.

"Согласно информации, предоставленной кантональной полицией Вале, в результате пожара, не имеющего признаков поджога и произошедшего прошлой ночью в баре Constellation в Кран-Монтане, погибли около 40 человек, еще 100 человек получили ранения", – говорится в заявлении МИД Италии.

Информацию о 40 погибших со ссылкой на источники публиковали швейцарские СМИ, но власти Швейцарии эти данные не подтвердили.

Жертв пока невозможно идентифицировать из-за тяжелых ожогов, добавили в МИД Италии.

Посол Италии в Швейцарии и генеральный консул Италии в Женеве направляются в Кран-Монтану.

Министерство иностранных дел Италии активировало в Риме оперативный штаб с участием сотрудников Кризисного подразделения и подразделения по защите итальянцев за рубежом.

В Швейцарии ранее заявляли, что среди жертв трагедии есть туристы, не называя национальностей. Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что продолжается проверка, пострадали ли итальянцы.

Генеральный прокурор кантона Вале Беатрис Пиллуд заявила, что еще рано делать выводы о причинах пожара. Однако, по ее словам, взрыва, о котором сообщали ранее, не было. Также считают, что причиной не является теракт.

Пожар в баре Constellation произошел во время празднования Нового года примерно в 1:30 по местному времени.