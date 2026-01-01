У Норвегії фіксують зростання кількості жінок, які повідомляють про домашнє та сексуальне насильство, напередодні судового процесу над Маріусом Боргом Хойбі – сином кронпринцеси Метте-Маріт.

Про це заявили в найбільшій у країні жіночій організації з охорони здоров’я Sanitetskvinnene, передає The Guardian, пише "Європейська правда".

28-річний Хойбі має постати перед судом у лютому за 32 звинуваченнями, серед яких чотири епізоди зґвалтування, домашнє насильство щодо колишньої партнерки та незаконне приховане знімання кількох жінок.

Адвокат Хойбі Петар Секуліч повідомив, що його клієнт заперечує всі звинувачення у сексуальному насильстві та більшість обвинувачень у насильстві загалом.

За словами генеральної секретарки Sanitetskvinnene Мей Брітт Бухауг, висвітлення справи в медіа знижує бар’єр для звернення по допомогу.

"Висвітлення в ЗМІ таких випадків, як справа Хойбі, знижує поріг для звернення за допомогою. Те, що жінки легше звертаються за допомогою, є позитивним ефектом. Відкритість руйнує табу", – зазначила вона, додавши, що після початку суду кількість звернень може зрости ще більше.

За даними Норвезького центру досліджень насильства та травматичного стресу (NKVTS), кожна десята жінка в країні зазнала серйозного насильства з боку інтимного партнера.

Справу Хойбі супроводжують і додаткові скандали: у нещодавно опублікованій книзі стверджується, що він нібито продавав наркотики на вулицях Осло, однак ці звинувачення він також заперечує.

Нагадаємо, 28-річний Хойбі, син кронпринцеси Метте-Маріт і пасинок Гокона, був звинувачений у понеділок, 18 серпня, у 32 кримінальних злочинах, включно зі зґвалтуванням чотирьох жінок, а також домашнім насильством і побоями.

У листопаді 2024 року поліція затримала Хойбі на тиждень у межах розслідування. У понеділок йому висунули обвинувачення у 32 злочинах, серед яких – один випадок зґвалтування зі статевим актом і три випадки зґвалтування без нього, частину з яких він знімав на свій телефон, повідомило обвинувачення.

У серпні минулого року поліція назвала Хойбі підозрюваним у побитті жінки, з якою він перебував у стосунках.

Тоді у заяві для ЗМІ Хойбі визнав, що спричинив тілесні ушкодження жінці під впливом кокаїну та алкоголю і пошкодив її квартиру. Хойбі заявив, що шкодує про свої дії.