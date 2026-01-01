В Норвегии фиксируют рост количества женщин, которые сообщают о домашнем и сексуальном насилии, накануне судебного процесса над Мариусом Боргом Хойбой – сыном кронпринцессы Метте-Марит.

Об этом заявили в крупнейшей в стране женской организации по охране здоровья Sanitetskvinnene, передает The Guardian, пишет "Европейская правда".

28-летний Хойби должен предстать перед судом в феврале по 32 обвинениям, среди которых четыре эпизода изнасилования, домашнее насилие в отношении бывшей партнерши и незаконная скрытая съемка нескольких женщин.

Адвокат Хойби Петар Секулич сообщил, что его клиент отрицает все обвинения в сексуальном насилии и большинство обвинений в насилии в целом.

По словам генерального секретаря Sanitetskvinnene Мей Бритт Бухауг, освещение дела в СМИ снижает барьер для обращения за помощью.

"Освещение в СМИ таких случаев, как дело Хойби, снижает порог для обращения за помощью. То, что женщины легче обращаются за помощью, является положительным эффектом. Открытость разрушает табу", – отметила она, добавив, что после начала суда количество обращений может вырасти еще больше.

По данным Норвежского центра исследований насилия и травматического стресса (NKVTS), каждая десятая женщина в стране подвергалась серьезному насилию со стороны интимного партнера.

Дело Хойби сопровождают и дополнительные скандалы: в недавно опубликованной книге утверждается, что он якобы продавал наркотики на улицах Осло, однако эти обвинения он также отрицает.

Напомним, 28-летний Хойби, сын кронпринцессы Метте-Марит и пасынок Гокона, был обвинен в понедельник, 18 августа, в 32 уголовных преступлениях, включая изнасилование четырех женщин, а также домашнее насилие и побои.

В ноябре 2024 года полиция задержала Хойби на неделю в рамках расследования. В понедельник ему предъявили обвинение в 32 преступлениях, среди которых – один случай изнасилования с половым актом и три случая изнасилования без него, часть из которых он снимал на свой телефон, сообщило обвинение.

В августе прошлого года полиция назвала Хойби подозреваемым в избиении женщины, с которой он находился в отношениях.

Тогда в заявлении для СМИ Хойби признал, что нанес телесные повреждения женщине под воздействием кокаина и алкоголя и повредил ее квартиру. Хойби заявил, что сожалеет о своих действиях.