Два погибших подростка, много ампутаций: новогодние инциденты с пиротехникой в Германии

В ночь на новый год полиция и медики Германии зафиксировали многочисленные случаи травм из-за использования пиротехники, по меньшей мере два инцидента закончились фатально.

Об этом сообщает издание Spiegel на основе данных полиции, пожарных и спасательных служб.

В Германии использование пиротехники в новогоднюю ночь очень распространено, и в этом году оно имело особенно серьезные последствия.

Наиболее резонансные инциденты произошли в городе Билефельд на Западе Германии (земля Северный Рейн-Вестфалия), где от использования самодельной пиротехники погибли двое 18-летних подростков.

Эти два инцидента, несмотря на схожесть причин, не были связаны друг с другом и произошли в разных районах города. В обоих случаях самодельная взрывчатка сработала в непосредственной близости к ребятам, которые хотели ее использовать, и вызвала серьезные травмы лица и головы. В одном из них 18-летний пострадавший погиб на месте, в другом – его жизнь пытались спасти, но в больнице констатировали смерть.

Взрывы пиротехники с серьезными последствиями происходили и в других регионах. В Ростоке 14-летний парень потерял руку из-за взрыва петарды, в Лейпциге серьезные повреждения получила 16-летняя девушка.

Общенациональная статистика травм из-за пиротехники в Германии пока не сообщается, но о масштабности инцидентов свидетельствует, например, статистика Берлина. Берлинская больница скорой помощи сообщила о 25 ранениях, включая "тяжелые травмы рук, частичную или полную ампутацию пальцев или частей кисти". 8 раненых, оказавшихся в больнице из-за взрывов пиротехники – дети, "чью жизнь навсегда изменили эти серьезные травмы".

Как сообщалось, в Германии перед новым годом глава ассоциации медиков призвал запретить фейерверки.

Между тем профильные объединения сообщали, что в стране растет спрос на фейерверки несмотря на призывы к строгим ограничениям.

Тем временем в Литве только в двух крупных городах разрешили запускать фейерверки на Новый год.