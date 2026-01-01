Зеленський висловив співчуття через трагічну пожежу на курорті у Швейцарії

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв’язку з трагічною пожежею у барі на гірськолижному курорті Швейцарії з десятками загиблих.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своїх соцмережах.

Зеленський зазначив, що на цей час відомо про близько 40 загиблих і 100 постраждалих внаслідок пожежі на гірськолижному курорті Кран-Монтана.

A devastating tragedy occurred in Switzerland on New Year’s Day. According to available information, about forty people were killed and around one hundred were injured as a result of an explosion at the Crans-Montana ski resort. We grieve every time lives are lost. The most… – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 1, 2026

"Співчуваємо народу й Президенту Швейцарії Гі Пармеліну та всім, хто втратив своїх рідних і близьких, та бажаємо якнайшвидшого одужання постраждалим", – написав він.

Як повідомляли, пожежа сталася у барі під час святкування Нового року. Спершу повідомляли, що пожежа почалася після вибуху, згодом цю інформацію заперечили.

У Швейцарії офіційно не називають кількість загиблих. Однак у МЗС Італії заявили, що отримали від швейцарської поліції інформацію про 40 загиблих.