Зеленський висловив співчуття через трагічну пожежу на курорті у Швейцарії

Новини — Четвер, 1 січня 2026, 15:53 — Марія Ємець

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв’язку з трагічною пожежею у барі на гірськолижному курорті Швейцарії з десятками загиблих. 

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своїх соцмережах.

Зеленський зазначив, що на цей час відомо про близько 40 загиблих і 100 постраждалих внаслідок пожежі на гірськолижному курорті Кран-Монтана. 

"Співчуваємо народу й Президенту Швейцарії Гі Пармеліну та всім, хто втратив своїх рідних і близьких, та бажаємо якнайшвидшого одужання постраждалим", – написав він. 

Як повідомляли, пожежа сталася у барі під час святкування Нового року. Спершу повідомляли, що пожежа почалася після вибуху, згодом цю інформацію заперечили.

У Швейцарії офіційно не називають кількість загиблих. Однак у МЗС Італії заявили, що отримали від швейцарської поліції інформацію про 40 загиблих.

