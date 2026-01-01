Зеленский выразил соболезнования из-за трагического пожара на курорте в Швейцарии

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с трагическим пожаром в баре на горнолыжном курорте Швейцарии с десятками погибших.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своих соцсетях.

Зеленский отметил, что в настоящее время известно об около 40 погибших и 100 пострадавших в результате пожара на горнолыжном курорте Кран-Монтана.

A devastating tragedy occurred in Switzerland on New Year’s Day. According to available information, about forty people were killed and around one hundred were injured as a result of an explosion at the Crans-Montana ski resort. We grieve every time lives are lost. The most… – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 1, 2026

"Сочувствуем народу и президенту Швейцарии Ги Пармелину и всем, кто потерял своих родных и близких, и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", – написал он.

Как сообщалось, пожар произошел в баре во время празднования Нового года. Сначала сообщали, что пожар начался после взрыва, впоследствии эту информацию опровергли.

В Швейцарии официально не называют количество погибших. Однако в МИД Италии заявили, что получили от швейцарской полиции информацию о 40 погибших.