Зеленский выразил соболезнования из-за трагического пожара на курорте в Швейцарии

Новости — Четверг, 1 января 2026, 15:53 — Мария Емец

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с трагическим пожаром в баре на горнолыжном курорте Швейцарии с десятками погибших.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своих соцсетях.

Зеленский отметил, что в настоящее время известно об около 40 погибших и 100 пострадавших в результате пожара на горнолыжном курорте Кран-Монтана.

"Сочувствуем народу и президенту Швейцарии Ги Пармелину и всем, кто потерял своих родных и близких, и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", – написал он.

Как сообщалось, пожар произошел в баре во время празднования Нового года. Сначала сообщали, что пожар начался после взрыва, впоследствии эту информацию опровергли.

В Швейцарии официально не называют количество погибших. Однако в МИД Италии заявили, что получили от швейцарской полиции информацию о 40 погибших.

