В Нидерландах арестовали до 250 человек во время "насильственных" новогодних празднований

Полиция Нидерландов арестовала около 250 человек во время того, что офицеры описали как насильственную новогоднюю ночь, которая ознаменовалась массовыми беспорядками, целенаправленными нападениями на работников экстренных служб и резким ростом количества пожаров и экстренных вызовов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Dutch News.

По меньшей мере два человека погибли, а другие, среди которых много детей, получили серьезные травмы в инцидентах, связанных с фейерверками, в последний год перед запретом продажи потребителям всех фейерверков, кроме самых легких.

"Почти все доступные силы полиции в Нидерландах были на службе. Это было действительно максимальное развертывание сил, которое продолжалось большую часть ночи", – заявил в своем заявлении исполняющий обязанности начальника полиции Виллем Паулиссен.

Влияние мощных фейерверков было "абсолютно разрушительным" в некоторых местах, и полицейские "видели и пережили ужасные вещи", сказал Паулиссен.

Вскоре после полуночи номер экстренной службы 112 был кратковременно перегружен, главным образом из-за большого количества сообщений о пожарах. Среди крупнейших пожаров – пожары, которые уничтожили церковь Вонделькерк в Амстердаме, спортивный зал в Бедуме и магазин матрасов в Хиллегоме.

Министр юстиции Фоорт ван Остен заявил в социальных сетях, что полиция, пожарные и другие работники экстренных служб столкнулись с преднамеренной агрессией по всей стране, назвав эти нападения "неприемлемыми".

Только в Амстердаме полиция арестовала 52 человека за различные правонарушения. Скорая помощь выезжала 275 раз, а пожарная служба – более трехсот раз, что является резким увеличением по сравнению с прошлым годом, говорится в совместном заявлении города, полиции и прокуратуры.

Орган безопасности Роттердама-Рейнмонда заявил, что это была "безумно напряженная ночь" с рекордным количеством экстренных вызовов. Между полуночью и 3 часами ночи операторы обрабатывали в среднем семь вызовов 112 в минуту, а общее количество вызовов выросло более чем на 60%.

По всей стране пожарных вызывали почти 4300 раз, что на 4% больше, чем в прошлом году, и на более чем 16% больше, чем годом ранее.

Пожарная служба Мидден-Брабант и Вест-Брабант отреагировала на 440 вызовов, по сравнению с 138 вызовами в прошлом году. Большинство инцидентов были связаны с пожарами контейнеров, скутеров или автомобилей. В регионе также был зафиксирован резкий рост насилия против работников экстренных служб, из-за чего полиция и подразделения по борьбе с массовыми беспорядками вмешались в нескольких городах, включая Тилбург и Бреду.

Больницы сообщили о большом наплыве пациентов. Центр лечения ожогов в больнице Мартини в Гронингене принял 19 пациентов, что примерно в два раза больше, чем в прошлом году, в том числе 10 детей в возрасте до 15 лет.

Другие крупные больницы, в частности в Гааге и Эйндховене, также сообщили о значительно большем количестве травм, связанных с фейерверками, в то время как некоторые центры заявили, что были загружены, но не перегружены.

В новогоднюю ночь полиция и медики Германии зафиксировали многочисленные случаи травм из-за использования пиротехники, по меньшей мере два инцидента закончились фатально.