СМИ: Трамп считает Путина препятствием к миру и устал от его игр

Президент США Дональд Трамп все больше разочаровывается во Владимире Путине и считает его большим препятствием для мира в Украине, чем Владимира Зеленского.

Об этом сообщило британское издание The Telegraph со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

Собеседники издания заявили, что решение президента США о захвате нефтяного танкера под российским флагом и поддержка нового законопроекта о санкциях были сигналом Путину, что у него заканчивается время для прекращения войны.

Источник, близкий к ближайшему окружению президента США, отметил: "Он работает по принципу кнута и пряника. И я думаю, что у него закончились пряники".

Другой собеседник сообщил, что Трамп считает стратегию россиян "два шага вперед, один шаг назад" в переговорах все более "утомительной".

Ранее Трамп тепло отзывался о Путине и заявлял, что виновата в войне Украина. Однако, по словам нескольких нынешних и бывших чиновников в Вашингтоне, позиция администрации Трампа все больше сближается с европейским мнением, что Путин играет в игру, которая не имеет конца.

За день до встречи Зеленского с Трампом в Мар-а-Лаго в конце прошлого года Россия запустила баллистические ракеты и дроны по Киеву. Британский чиновник заявил, что в результате администрация Трампа стала ближе к европейскому взгляду на конфликт, чем когда-либо ранее. Он сказал: "Постоянная жестокость, коварное поведение и игры Путина не остаются незамеченными администрацией".

Во время недавней пресс-конференции в Мар-а-Лаго Трамп выразил свое личное раздражение Путиным. Он сказал: "Я не в восторге от Путина, он убивает слишком много людей".

В среду американские спецназовцы рискнули вступить в конфронтацию с Москвой, когда поднялись на борт зарегистрированного в России танкера, который попал под санкции.

Через несколько часов Белый дом подтвердил, что Трамп дал "зеленый свет" законопроекту о санкциях во время встречи с Линдси Грэмом, одним из самых известных "ястребов" в отношении России в Сенате.