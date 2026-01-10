Зеленский не против, чтобы Европа напрямую разговаривала с Россией

Президент Владимир Зеленский заявил, что он не выступает против прямых переговоров европейских государств с Россией.

Об этом он сказал в интервью Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

На вопрос о недавних комментариях европейских лидеров, призывающих к возобновлению диалога с Москвой, Зеленский ответил, что не против того, чтобы Европа вступала в переговоры с Россией – если Путин осознает серьезность этих переговоров.

"Я не против того, чтобы Европа вела переговоры с Россией, особенно сейчас, когда США оказывают давление, а Европа начала говорить о гарантиях безопасности", – сказал он.

"Мы движемся к финальной стадии, даже если еще не знаем, как она будет выглядеть", – добавил украинский президент.

В декабре президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европа должна найти способ напрямую взаимодействовать с российским лидером.

Премьер Италии Джорджа Мелони согласилась с Макроном.