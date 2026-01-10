Трамп: я люблю народы Китая и России, но не хочу иметь их соседями в Гренландии

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США должны владеть Гренландией, чтобы предотвратить контроль над островом со стороны России и Китая.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Трамп сказал журналистам в пятницу, его слова приводит BBC.

Белый дом недавно заявил, что администрация рассматривает возможность приобретения полуавтономной территории Дании, которая является членом НАТО, но не исключает вариант присоединения острова силой.

"Страны должны иметь право собственности и защищать его, а не защищать аренду. И мы должны защищать Гренландию", – заявил Трамп, отвечая на вопрос BBC. Он добавил, что мы сделаем это "легким путем" или "трудным путем".

Президент Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия имеет важное значение для национальной безопасности США, утверждая, что она "окружена российскими и китайскими кораблями". США уже имеют более 100 военнослужащих, которые постоянно дислоцируются на базе Питуффик на северо-западном краю Гренландии.

Согласно существующим соглашениям с Данией, США имеют право вводить в Гренландию столько войск, сколько пожелают. Однако, выступая перед журналистами в Вашингтоне, Трамп заявил, что договор аренды является недостаточным.

"Страны не могут заключать соглашения на девять лет или даже на 100 лет", – сказал он, добавив, что они должны иметь право собственности.

"Я люблю народ Китая. Я люблю народ России. Но я не хочу, чтобы они были соседями в Гренландии, этого не будет", – сказал Трамп. Он добавил, что "НАТО должно это понять".

9 января помощники президента США Дональда Трампа встретились с послами Дании и Гренландии в Белом доме для обсуждения ситуации вокруг арктического острова.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что силовая аннексия Гренландии Соединенными Штатами, если бы такое произошло, означала бы конец НАТО.

Рекомендуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Полушарие Дональда Трампа. Как США готовят новое разделение мира и какими будут последствия.