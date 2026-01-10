Озеро Балатон в Венгрии полностью замерзло впервые за 9 лет

Впервые с 2017 года озеро Балатон покрылось сплошным слоем льда после нескольких дней сильных морозов, которые продолжались по всей Венгрии.

Об этом сообщает Daily News Hungary, пишет "Европейская правда".

Хотя самое большое в Венгрии озеро полностью покрылось льдом, метеорологи призывают общественность держаться подальше от водоема, предупреждая, что лед остается опасно нестабильным.

По данным метеорологической службы Időkép, процесс замерзания был далеко не простым. Хотя температура в последние дни была достаточно низкой для образования льда, частые сильные ветры неоднократно разбивали и перемещали плавучие льдины по поверхности озера.

фото: Csodálatos Balaton

Эти условия задержали образование прочного, сплошного слоя льда. Однако к утру пятницы ситуация изменилась. Скорость ветра значительно снизилась, а температура у береговой линии в нескольких местах опустилась ниже 10 градусов по Цельсию. Это позволило льду наконец соединиться в сплошной слой по всей поверхности озера, создав зрелище, которого не видели почти десятилетие.

фото: Csodálatos Balaton

Прогнозы указывают, что дальнейшие морозные ночи могут усилить ледяной покров в ближайшие дни.

Власти отмечают, что озеро Балатон пока не пригодно для катания на коньках или любых зимних видов спорта. Даже там, где лед кажется прочным, скрытые слабые места представляют серьезную опасность.

Хотя замерзшее озеро создает редкий и впечатляющий зимний пейзаж, эксперты сходятся во мнении, что им следует любоваться только с берега, а не испытывать под ногами.

Как сообщалось ранее, ряд стран Европы столкнулся с перебоями в работе транспорта из-за атлантического шторма Горетти, который накрыл континент на прошлой неделе.

Зимняя погода уже нарушила привычную жизнь в Великобритании, Франции и Нидерландах – из-за минусовых температур и снегопадов сорвались сотни авиарейсов, на дорогах наблюдались огромные пробки, были значительные проблемы с железнодорожным движением и местным общественным транспортом, кое-где закрыли школы.