ЗМІ: прем’єр Франції доручив вивчити можливість дострокових парламентських виборів

Прем’єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню попросив міністра внутрішніх справ вивчити можливість проведення дострокових парламентських виборів у березні.

Про це виданню Le Monde стало відомо від джерел, повідомляє "Європейська правда".

За даними видання, Лекорню доручив міністру внутрішніх справ Лорану Нуньєсу підготувати організацію можливих парламентських виборів у дні муніципальних виборів, 15 і 22 березня.

Це крок прем’єра послідував після того, як опозиційні партії "Нескорена Франція" і "Національне об’єднання" заявили про намір подати пропозицію про вотум недовіри уряду, зокрема у відповідь на ухвалення в ЄС торговельної угоди МЕРКОСУР.

У разі успіху цих пропозицій, як розповідає джерело видання, за падінням уряду послідує розпуск Національних зборів, причому президент Емманюель Макрон і прем'єр-міністр згодні з цим.

Рішення про це має прийняти глава держави, як передбачено Конституцією.

Уряд меншості Лекорню має мало простору для маневру в роздробленому парламенті Франції, де бюджетні баталії вже призвели до падіння трьох урядів з часу дострокових виборів 2024 року.

Більшість французів від початку не вірять, що Лекорню вдасться вирішити проблему, з якою не впорався його попередник – знайти компроміс із фракціями у парламенті, щоб затвердити бюджет і не отримати вотуму недовіри.

Читайте детальніше у статті, як Макрон втрачає контроль у Франції та чи уникне він перевиборів.