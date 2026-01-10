СМИ: премьер Франции поручил изучить возможность досрочных парламентских выборов

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню попросил министра внутренних дел изучить возможность проведения досрочных парламентских выборов в марте.

Об этом изданию Le Monde стало известно из источников, сообщает "Европейская правда".

По данным издания, Лекорню поручил министру внутренних дел Лорану Нуньесу подготовить организацию возможных парламентских выборов в дни муниципальных выборов, 15 и 22 марта.

Этот шаг премьера последовал после того, как оппозиционные партии "Непокоренная Франция" и "Национальное объединение" заявили о намерении подать предложение о вотуме недоверия правительству, в частности в ответ на принятие в ЕС торгового соглашения МЕРКОСУР.

В случае успеха этих предложений, как рассказывает источник издания, за падением правительства последует роспуск Национальных собраний, причем президент Эмманюэль Макрон и премьер-министр согласны с этим.

Решение об этом должен принять глава государства, как предусмотрено Конституцией.

Правительство меньшинства Лекорню имеет мало пространства для маневра в раздробленном парламенте Франции, где бюджетные баталии уже привели к падению трех правительств со времени досрочных выборов 2024 года.

Большинство французов изначально не верят, что Лекорню удастся решить проблему, с которой не справился его предшественник – найти компромисс с фракциями в парламенте, чтобы утвердить бюджет и не получить вотум недоверия.

Читайте подробнее в статье, как Макрон теряет контроль во Франции и избежит ли он перевыборов.