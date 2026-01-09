У Франції опозиційні партії прагнуть повалити уряд через угоду ЄС з МЕРКОСУР

Французький уряд піддався критиці з боку політичних суперників і фермерів після того, як не зміг заблокувати схвалення торговельної угоди між ЄС і південноамериканським блоком МЕРКОСУР, а ультраправі та ультраліві опозиційні партії ініціюють вотум недовіри.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Ультраліва партія "Нескорена Франція" подала пропозицію в п'ятницю вранці, а ультраправа партія "Національне об’єднання" заявила, що також подасть пропозицію проти голови Європейської комісії в Брюсселі.

Інаціатива вотуму про недовіру підкреслюють внутрішньополітичний удар, який зазнає уряд президента Емманюеля Макрона через торговельну угоду з країнами Південної Америки, оскільки він бореться за прийняття вже запізнілого бюджету на 2026 рік.

Здається малоймовірним, що опозиційні сили зможуть зібрати достатню кількість голосів у парламенті, щоб усунути уряд на чолі з прем'єр-міністром Себастьяном Лекорню.

Проте їхні погрози підкреслюють небезпечну політичну ситуацію, в якій продовжує перебувати адміністрація Макрона за рік до президентських виборів 2027 року, а аналітики вважають, що угода може підвищити шанси "Національного об’єднання" наступного року.

Франція проголосувала проти угоди з МЕРКОСУР. Однак для підписання угоди Європейською комісією та південноамериканським блоком необхідна лише кваліфікована більшість голосів серед держав-членів ЄС. Потім Європейський парламент повинен ратифікувати угоду.

Угода, запропонована президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у грудні 2024 року, створить зону вільної торгівлі з населенням понад 700 мільйонів осіб. Європейські компанії отримають доступ до ринку з 280 мільйонами споживачів у Південній Америці, де вже працює близько 30 тисяч фірм ЄС.

Противники угоди, на чолі з Францією, критикують документ через ризики конкуренції з боку імпорту сільськогосподарської продукції з південноамериканських країн.

Щоб переконати країни голосувати за угоду, Єврокомісія представила додаткові заходи для фермерів.

Додаткових гарантій домагалася прем'єрка Італії Мелоні. Зелене світло від Рима фактично забезпечило достатню кількість голосів для ухвалення угоди, підписання якої блокувалося через внутрішні розбіжності між країнами ЄС.