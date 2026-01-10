В Литве хотят усилить миграционную политику

Новая глава литовского Департамента миграции Индре Гаспере заявила, что миграционную политику в Литве следует усилить таким образом, чтобы прекратить злоупотребления и подделку документов гражданами третьих стран, прибывающими в страну.

Заявление литовского чиновника приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

По словам Гаспере, Литва не стремится сократить количество мигрантов как таковое, однако хочет улучшить контроль над иммиграционным процессом.

"Позиция Департамента миграции еще не сформулирована, но, как я понимаю, в том числе и как бывший сотрудник Министерства внутренних дел (МВД), позиция МВД заключается в усилении миграционной политики. Но усилении только для того, чтобы не было злоупотреблений миграционными процедурами", – отметила она.

По словам руководительницы департамента, существуют различные способы манипулирования иммиграционным процессом – например, приезд в Литву на основании обучения при фактической работе или заключение фиктивных браков.

"Есть много случаев... злоупотреблений самим процессом иммиграции", – подчеркнула она.

Новая глава ДМ также подчеркнула, что будет стремиться к большей интеграции мигрантов.

"Чтобы мы сотрудничали с общинами иностранцев и видели общий интерес – что интеграция в наше общество соответствует и их интересам. От этого выиграли бы мы все. Поэтому я вижу интеграцию и изучение литовского языка как очень позитивное изменение", – сказала Гаспере.

Недавно Государственная пограничная служба Литвы (VSAT) заявила, что вторичная миграция из Латвии в Литву в прошлом году выросла более чем вдвое.

Также СМИ сообщали, что группа из 19 стран ЕС призывает Европейскую комиссию усилить политику в отношении миграции за пределами границ Евросоюза.