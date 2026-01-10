Глава МЗС Іспанії вважає, що Європа повинна мати власну армію

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес вважає, що Європа повинна інтегрувати свою оборонну промисловість, щоб мати власні засоби стримування, "не залежні від третіх країн", і навіть "просуватися до створення європейської армії".

Заяву очільника іспанського зовнішньополітичного відомства наводить EFE, повідомляє "Європейська правда".

Альберес коментував поточну глобальну ситуацію, визнавши, зокрема, що з втручанням США у Венесуелу або їхніми погрозами щодо Гренландії ми "без будь-якого сумніву" спостерігаємо "спробу змінити правила міжнародного порядку".

І саме зараз, зазначає він, Європа повинна усвідомити "свою силу" і підтвердити свої принципи, які полягають у тому, щоб не допустити війни на континенті і "ніколи не використовувати примус як інструмент зовнішньої політики".

Міністр висловив жаль, що після "десятиліть міцного союзу" між Вашингтоном і Брюсселем, заснованого на спільних цінностях і вигодах для обох сторін, у США з'явився уряд Дональда Трампа, який має "інші погляди".

З огляду на таку позицію, він наполягає, що європейці не повинні "змиритися".

Водночас він не вважає, що погрози Трампа призведуть до розпаду НАТО.

"Я навіть не розглядаю це як гіпотезу", – зазначив Альбарес.

Нещодавно голова Європейської народної партії Манфред Вебер закликав до створення "європейського НАТО", оскільки, за його словами, більше не можна беззастережно покладатися на США.

У відповідь на ці заяви генсек НАТО Марк Рютте сказав, що, незважаючи на поточний курс адміністрації президента США Дональда Трампа, ЄС не повинен повністю відмовлятися від співпраці з США в питаннях оборони.